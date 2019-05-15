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عمدة فيينا بندد بالعنصرية والمشاعر المعادية للمسلمين في النمسا

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ندد عمدة العاصمة النمساوية فيننا، ميشيل لودويغ، بـ"العنصرية والتمييز على أساس الدين المتصاعدين في فيننا"، قائلا: "إن هذا النوع من التحريض على المسلمين يدعو للقلق"، داعياً مجتمع بلاده للوقوف صفا واحدا ضد التحريض على المسلمين، مشيراً إلى أنه "ينبغي على النمساويين ألا يكنّوا مشاعر عدائية أو عنصرية ضد من يختلف معهم في الدين".

وحث لودويغ جميع النمساويين والجالية المسلمة في البلاد على بذل جهود متبادلة للعيش معا بوئام وسلام، مؤكداً أن "​فيينا​ تعترف رسميا ب​الدين الإسلامي​"، لافتا إلى "وجود 700 ألف مسلم على الأقل يقيمون في البلاد، من إجمالي عدد السكان البالغ 8.773 مليون نسمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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