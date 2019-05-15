صور.. محافظ المنيا يشارك الأهالي في إفطار "الخيمة الرمضانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

شارك اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، العديد من أهالي محافظة المنيا في الإفطار الجماعي الذى تقيمه المحافظة في "الخيمة الرمضانية " طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وذلك في مقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل، بحضور اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا ومحمد سيد رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية والدينية، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، ونواب البرلمان.

وقال المحافظ، إن الشعب المصري يتميز بإقامة مثل هذه الخيم والموائد خلال أيام الشهر الفضيل، تأكيدا لروح المودة والمحبة والتكافل التي تسود بين جميع أبناء المجتمع.

كما أكد المحافظ حرصه على التواجد بين أهالي محافظة المنيا في شهر رمضان الكريم ليكون على تواصل معهم.