مستشار رئيس الوزراء ينفي تعرض الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج للكسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة عبدالكريم:

نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، مساء الأربعاء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج بعد ساعات من افتتاحه اليوم.

وقال يونس في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إنه "تواصل مع شركة المقاولون العرب المنفذه للمشروع، وأكدت أن الصورة المتداولة لكسر الممشى كانت أثناء إجراء تجارب تركيب الزجاج".

وأشار إلى أن عدد من رواد الفيس بوك تداولوا الصورة وزعموا أن الممشى الزجاجي تعرض للكسر، مؤكدًا أن الشركة أجرت "اختبارات السلامة والأمان أجريت على الممشى".

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر المُلجم، صباح اليوم الأربعاء، ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

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