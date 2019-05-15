الثقافة تنعي مُصمم النصب التذكاري للجندي المجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نعت وزارة الثقافة، الفنان التشكيلي الرائد الدكتور سامي رافع الذي غيبه الموت أمس عن عمر ناهز 88 عامًا بعد مشوار فني مُشرف قدم خلاله أعمالًا خلدت انجازات وطنية عديدة.

وذكرت وزارة الثقافة في بيان لها، الأربعاء، أن "الراحل لديه العديد من الأعمال المهمة مثل النصب التذكاري للجندي المجهول، وشعار مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا، بجانب تصميمه عملتين فضيتين، الأولى من فئة الجنيه بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، والثانية خمسة جنيهات بمناسبة مرور خط مترو الأنفاق أسفل مجرى نهر النيل، والرسوم الحائطية للخط الثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة أن الراحل أعاد تطوير وتجميل منطقة المسلة التاريخية بجوار مطار القاهرة الدولي، إلى جانب تصميم 17 طابعًا بريدًا تذكاريًا وغيرها العديد من الإبداعات.

يذكر أن الدكتور سامي رافع أستاذ هندسة الديكور والعمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة، ولد في القاهرة عام 1931، ونال درجة بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم ديكور عام 1948، ثم حصل على دبلوم كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1956، فدبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفيينا قسم ديكور المسرح المعادلة لدرجة الدكتوراه.