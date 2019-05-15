ملك الأردن يؤكد لولي عهد أبو ظبي تضامن بلاده مع الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان/باريس - (د ب أ) أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقوف بلاده وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني يزور باريس حاليا. وتأتي تصريحات العاهل الأردني بعد حادث تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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