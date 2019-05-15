صور.. إحباط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بـ360 ألف جنيه بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، محاولة راكب مصري تهريب مستحضرات تجميل بـ360 ألف جنيه قادمة من دولة الإمارات، وذلك بالمخالفة لقوانين مهنة الصيادلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

اشتبه رجال الجمارك في الراكب "ح.ف.ح" مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة "فلاي دبي" القادمة من دبي، بعدما بدت عليه علامات الارتباك والقلق.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين وجود علب وأجسام متماثلة ومتشابهة الكثافة، ما استدعي تشكيل لجنة جمركية لفحصها ذاتيا.

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وتبين من الفحص الذاتي وجود 20 سرنجة معدة للحقن تحت الجلد مرقوم JUVEDERM VOLUMA بها مادة لونها شفاف للتجميل وتستخدم لإزالة تجاعيد الوجه، واستعادة مظهر الجلد منشأ فرنسا.

كما عثر على 20 سرنجة معدة للحقن تحت الجلد مرقوم Profhilo بها مادة لونها شفاف للتجميل تستخدم لإعادة النضارة والحيوية وشد ورفع الوجه منشأ إيطالي مخبأة بحقائبه بين طيات ملابسه.

قرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 26 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات التي تقدر عنها تعويضات بقيمة 360 ألف جنيه.