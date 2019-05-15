نشرة الحوادث المسائية.. تجديد حبس قاتل "قس شبرا" وتفاصيل "خنافة السحور" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

تفاصيل "خناقة السحور" في أكتوبر

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 10 متهمين في مشاجرة نشبت بين طرفين بمدينة السادس من أكتوبر.

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ضبط 10 آلاف نصل سلاح بميناء السخنة-(صور)

نجحت إدارة شرطة موانئ السويس، في إحباط محاولة تهريب 10 آلاف نصل سلاح "كتر" داخل حاوية واردة من الخارج بميناء العين السخنة.

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مصير ضابط مفصول ونجل برلماني متهمين بقتل الطفل يوسف

السادسة صباح اليوم الأربعاء، فوجئ رجال الشرطة بقسم شرطة أول أكتوبر بشخصين طلبا مقابلة رئيس المباحث لأمر مهم.

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مداهمة 6 مراكز طبية وهمية بدون ترخيص في المرج

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على القائمين على إدارة 6 مراكز طبية وهمية بمنطقة المرج تعمل بدون تراخيص.

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تجديد حبس المتهم بقتل القس مقار سعد بشبرا الخيمة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية تجديد حبس "كمال.ش" خادم كنيسة مار مرقس في شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل الأب مقار سعد كاهن الكنيسة بثلاث طلقات نارية بالرأس.

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تجديد حبس المتهم بقتل والدته في الهرم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل والدته بسبب خلافات بينهما في منطقة الهرم.

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الفتوى والتشريع: خضوع العاملين بالاتصالات للحد الأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى خضوع العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .

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تأجيل محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 22 مايو؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

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