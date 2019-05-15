مجلس الشورى السعودي يوافق على تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي

كشفت مصادر عن موافقة مجلس الشورى على مشروع السماح بتقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي داخل المدن.

وأوضحت المصادر، هناك شروط من

بينها فرض رسوم سنوية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى ضريبة بيعمنتجات التبغ، والالتزام بضوابط وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضافت أن القرار سيدفع بالمطاعم والمقاهي لرفع أسعارها بشكل كبير نتيجة هذه الرسوم، قد تصل إلى زيادة في الأسعار بنسبة 100٪.

