مجلس الشورى السعودي يوافق على تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي

كشفت مصادر عن موافقة مجلس الشورى على مشروع السماح بتقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي داخل المدن.
وأوضحت المصادر، هناك شروط منبينها فرض رسوم سنوية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى ضريبة بيع
وأضافت أن القرار سيدفع بالمطاعم والمقاهي لرفع أسعارها بشكل كبير نتيجة هذه الرسوم، قد تصل إلى زيادة في الأسعار بنسبة 100٪.
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