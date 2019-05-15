الخارجية العراقية: نحن مع الحياد الإيجابي في التوتر المتصاعد حاليًا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن حياد العراق من التوتر الحالي في المنطقة لا يعني اللاموقف.

وأضاف الصحاف ، اليوم الأربعاء:

"نحن مع الحياد الإيجابي في بيئة التوتر المتصاعد حاليا، وحيادنا لا يعني اللاموقف، بل يستند إلى وعيبأهداف الأمن القومي العراقي، وتعزيز المسار للحفاظ على المكتسبات العراقية التي تحققت في الحرب على عصابات داعش الإرهابية".

وأشار المتحدث إلى أن "العراق لن يدخر جهدا في تعزيز جهود الأمن والاستقرار في المنطقة".