الإمارات: أمريكا رصدت بالتأكيد تهديدًا قبل سحب دبلوماسيين من العراق

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش اليوم الأربعاء إنه لا بد وأن الولايات المتحدة رصدت تهديدا محددا قبل أن تصدر

تقييمها بشأن العراق.

وحسب "رويترز" جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع القرار

الأمريكي الخاص بسحب موظفين من العراق.

كانت واشنطن أمرت بسحب موظفيها غير الأساسيين من بعثاتها الدبلوماسية في العراق اليوم الأربعاء في مؤشر آخر على مخاوفها مما تصفها بتهديدات من إيران.