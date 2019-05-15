ترامب يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام بحق قتلة رجال الشرطة

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إنزال عقوبة الإعدام على من يقتلون أفراد الشرطة.
وتحدث ترامب خلال فعاليات لإحياء ذكرى أفراد الشرطة الذين قتلوا أثناء أدائهم الواجب، اليوم الأربعاء، عن ضرورة "وقف الهجمات على أفراد الشرطة".
وأضاف أن المجرمين الذين يقتلون عناصر الشرطة"يجب أن يحصلوا على عقوبة الإعدام فورا".
وخصص ترامب جزءا كبيرا من خطابه لانتقاد القوانين الأمريكية في مجال الهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن، 15 مايو، هو يوم "إحياء ذكرى ضباط السلام" في الولايات
جدير بالذكر أيضا أن ترامب سبق له أن أدلى بتعليقات إيجابية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على المدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات في الصين.
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