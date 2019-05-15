قرقاش: حفتر لم يتشاور مع الإمارات قبل زحفه نحو طرابلس

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشوون الخارجية أنور قرقاش أن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر "لم يشاور" سلطات بلاده قبل إطلاق عملية خليفة حفتر "لم يشاور" سلطات بلاده قبل إطلاق عمليةطرابلس، وذلك و فقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها اليوم الاربعاء منذ قليل. وسنوافيكم بالتفاصيل كاملة لاحقا.

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