وزير الخارجية الإماراتي: قضية ناقلات النفط لن تنتهي بالتحقيقات

صرح وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش بأن قضية ناقلات النفط الأربع التي تعرضت لعمليات تخريبية في خليج عمان، لن تنتهي بالتحقيقات، مؤكدا أن بلاده ستتمهل في الرد. بالتحقيقات، مؤكدا أن بلاده ستتمهل في الرد. وأكد قرقاش خلال إحاطة اعلامية أجراها، اليوم الأربعاء، أن شركاء بلاده الأمريكيين والفرنسيين يساعدونها في التحقيقات، مضيفا: "لن نتسرع بإعطاء النتائج.. سنتمهل في الرد ويجب أن نتحلى بالحكمة والرصانة في هذه المسألة.. ننتظر النصائح من شركائنا ونعمل معا على هذا الملف".

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