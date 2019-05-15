الرئيس الأميركي: واثق أن إيران سترغب في المحادثات قريبا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ثقته بأن إيران سترغب قريبا في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة و أبدى ترمب مرارا في تصريحاته انفتاحا حيال طهران التي يعتبرها العامل الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط، ولكن من دون أي نتيجة، والعلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وطهران تأزمت كثيرا منذ أسبوع. وبعد عام من إعلان واشنطن انسحابها من إتفاق إيران النووي المبرم في 2015 أعلنت طهران في 8 مايو تعليق العمل ببعض الالتزامات الواردة فيه. في ذات اليوم شددت واشنطن عقوباتها على الاقتصاد الإيراني. وأعلن البنتاجون إرسال سفينة حربية وبطاريات باتريوت إلى منطقة الخليج إلى جانب حاملة طائرات. وحيال هذا التصعيد الذي يثير قلق الأوروبيين والروس الذين يؤيدون الحفاظ على الاتفاق النووي، أكد المرشد الأعلى علي خامنئي مؤخرا أن الحرب لن تندلع مع الولايات المتحدة.

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