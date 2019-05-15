باكستان تدين الاعتداء الإرهابي على محطتين لضخ النفط في السعودية

دانت باكستان، اليوم الأربعاء، بشدّة الاعتداء الذي استهدف محطتين لضخ النفط بالمملكة العربية السعودية.
وجاء في بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل أن باكستان تعلن عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية وتؤكد دعمها الكامل للرياض ضدّ أي تهديد لاستقرار وأمن المملكة.
وقال فيصل إنه في الوقت الذي تدين فيه بلاده جميع أشكال ومظاهر الإرهاب تؤكد من جديد التزامها في مواصلة الجهود والتعاون مع المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي من أجل استئصال الإرهاب.
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