بوتن يطالب أميركا بإصدار قرار بشأن معاهدة "ستارت الجديدة"

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الولايات المتحدة بإصدار قرار بشأن مستقبل معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة الهجومية النووية.

وفي أعقاب لقاء مع الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن، قال بوتن في منتجع سوتشي الروسي اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقية ستنتهي في 2021 "ويجب علينا أن نفكر فيما ينبغي أن نفعله، هل نمددها أم لا نمددها". ولفت إلى الحاجة إلى إجراء محادثات شاملة مع الولايات المتحدة في حال كانت هناك رغبة في تمديد المعاهدة التي تم إبرامها في 2010.

وتنص المعاهدة على تقليص الترسانات النووية لدى كل جانب إلى 800 منصة إطلاق صواريخ و1550 رأساً حربياً نووياً، وتنتهي المعاهدة في 2021 لكن من الممكن تمديدها.

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وأشار خبراء عسكريون إلى ضغط عنصر الوقت لأن الولايات المتحدة ستشهد في العام المقبل الانتخابات الرئاسية ما سيجعلها تنشغل بالشأن السياسي الداخلي.

وكانت روسيا أبدت مراراً رغبتها في تمديد المعاهدة.

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن، أمس الثلاثاء، في سوتشي بعد لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن من الممكن تمديد المعاهدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في شهر فبراير انسحابها من معاهدة القوات النووية قصيرة ومتوسطة المدى، وردت روسيا بتعليق مشاركتها في المعاهدة.