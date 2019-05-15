مندوب اليمن في الأمم المتحدة يدعو للضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد

دعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لتنفيذ اتفاق السويد.

وقال المندوب، خلال إفادة أمام المجلس، إن الحكومة اليمنية حريصة على تحقيق السلام المستدام، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي تواصل اعتداءاتها على مطاحن البحر الأحمر. وطالب "بممارسة ضغوط على ميليشيات الحوثي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين".

وأكد أن الانقلابيين يحاولون كسب الوقت وأنهم يزعزعون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة "ندين الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي بطائرات من دون طيار على منشآت نفطية سعودية".