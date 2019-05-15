كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصف مركز للجيش العراقي يكبد "داعش" خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ طيران الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، 15 مايو، قصفا نوعيا استهدف به عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، وأوكارهم وسبل تنقلهم، ومفخخاتهم، في شمال شرقي محافظة ديالى، شرق العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أن طيران الجيش، تمكن وفق معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من تنفيذ ضربات مركزة أسفرت عن قتل ثلاثة إرهابيين.

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وأضافت الخلية، أن الضربات أسفرت أيضا، عن تدمير زورقين، و4 أوكار، وسيارة، ودراجة، للإرهابيين، وتفجير كدس للعتاد"، في أطراف بحيرة حمرين الواقعة شمال شرقي محافظة ديالى، شرق البلاد.

وتواصل القوات العراقية، وبإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، عملياتها لتعزيز الأمن وإلقاء القبض على المطلوبين، حيث باشرت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين، والقطعات الملحقة بها، منذ أواخر شهر إبريل الماضي، بتطهير وتفتيش المنطقة في جبال حمرين.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".