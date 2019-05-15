كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: من مصلحة الجميع أن تلتفت إيران إلى أوضاعها الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدولة الإماراتي للشوون الخارجية أنور قرقاش، بأن قضية ناقلات النفط الأربع التي تعرضت لعمليات تخريبية في خليج عمان، لن ننتهي بالتحقيقات، مؤكدا أن بلاده ستتمهل في الرد.

وأكد قرقاش خلال إحاطة اعلامية أجراها اليوم الأربعاء، أن شركاء بلاده الأمريكيين والفرنسيين يساعدونها في التحقيقات.

مضيفا: "لن نتسرع بإعطاء النتائج، وسوف نتمهل في الرد ويجب أن نتحلى بالحكمة والرصانة في هذه المسألة، كما أننا ننتظر النصائح من شركائنا ونعمل سويا على هذا الملف".

وتابع قائلا: "السلوك الإيراني نشهده في كل الظروف التي نمر بها، ولطالما مارسنا ضبط النفس ونستمر على هذا النحو"، مؤكدا أنه "من مصلحتنا أن يكون هناك موقف مسؤول من إيران، وما نراه على أرض الواقع هو عكس ذلك.. من مصلحتنا ومصلحة الجميع أن تلتفت إيران إلى أوضاعها الداخلية وتتصرف كدولة عادية".

واعتبر الوزير أن "العقوبات على إيران أنجزت أهدافها وكل الدول تتفق على أن إيران تريد الزعزعة، ومن الضروري أن تستجيب إيران لقلق الأسرة الدولية بشأن برنامجها الباليستي"