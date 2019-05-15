كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحرير الفلسطينية: صفقة القرن لن تمر طالما فلسطين متسمكة بحقوقها وثوابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يحي ذكرى النكبة هذا العام، وهو أكثر عزمًا على المضي قدمًا نحو التمسك بحقوقه وثوابته.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن احياء ذكرى النكبة الفلسطينية رسالة واضحة بأن صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، لن تنجح، لافتَا إلى أن صفقة القرن لن تمر طالما الشعب الفلسطيني متسمك بحقوقه وثوباته.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وكل المؤامرات التي تحاط ضد فلسطين ستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني.

