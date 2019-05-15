“صحتنا في رمضان”.. كيف يمكن تجنب التخمة في شهر رمضان؟ – فيديو

فيديو: حسام أديب

“تجنب التخمة في شهر رمضان”، عنوان حلقة اليوم من سلسلة “صحتنا في رمضان”، حيث تقدم أخصائية التغذية إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24″، نصيحتين رئيسيتين لتجنب التخمة المترتبة عن غياب السلوك الصحيح، في تناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام، ونوعية الوجبات المتناولة.

وتشير السلاوي، في حلقة اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تجنب عدد من الأكلات، التي تتسبب غالبا في التخمة مصحوبة بالعسر في الهضم لدى الإنسان.