أم الفحم: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم، مساء اليوم، الأربعاء. وبحسب المعلومات الأولية، وقعت جريمة إطلاق نار في حي الجدوع بمدينة أم الفحم. ووصلت الطواقم الكبية إلى المكان وعمل المسعفون على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. ووصلت الشرطة إلى المكان وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. التفاصيل لاحقًا...

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