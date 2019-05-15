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انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تقول إنها "على شفا مواجهة شاملة مع العدو" والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 09:50 مساءً - قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن إيران على شفا "مواجهة شاملة مع العدو"، وذلك بعد التطورات الأمنية والتحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في الخليج العربي.
وأضاف سلامي في تصريح لوكالة فارس الإيرانية، اليوم الاربعاء، أن "المرحلة الحالية تعد مصيرية بالنسبة للثورة الإيرانية. والجمهورية الإسلامية تمر بأكثر لحظة حاسمة في تاريخها بسبب ضغط العدو (في إشارة إلى أمريكا)، ودخوله ميدان المواجهة بكل قدراته الممكنة".
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بحجة وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
وأعاد هذا التوتر إلى الأذهان أجواء الحروب الثلاثة التي عاشتها منطقة الخليج؛ كانت أولاها أعوام 1980 - 1988 بين العراق وإيران، والثانية حرب الكويت عام 1990 - 1991، والثالثة خلال غزو العراق عام 2003، لتنذر هذه الأجواء بحرب رابعة في الأفق.
وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء: إنه يُشتبه في تورط إيران بالتفجيرات التي استهدفت السفن التجارية في الإمارات يوم الأحد الماضي، ومن بينها سفينتان سعوديتان.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، من إقدام إيران على أي تحرك ضد الولايات المتحدة، قائلاً إن ذلك "سيكون خطأ فادحاً"، مضيفاً أن "واشنطن سترى ما سيحدث مع طهران، لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك خطأً كبيراً".
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