الإعلام الامني يكشف تفاصيل مقتل اربعة ضباط من الشرطة الاتحادية بكركوك

وقال الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إعتداءً إرهابياً غادر لعصابات داعش على عجلة نوع "سلفادور" تابعة للواء القناصين بالشرطة الاتحادية في منطقة "سيلان" ضمن ناحية الرياض جنوب غربي كركوك ما أدى الى استشهاد ٤ ضباط ومنتسب من ابطال الشرطة الاتحادية".



وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بمقتل اربعة ضباط من الشرطة الاتحادية في هجوم مسلح بالحويجة جنوبي كركوك.

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