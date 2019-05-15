وأضاف أن "العراق وتركيا لديهما اتفاقيات امنية قديمة في 2008 ولم يعمل بها بشكل جدي، وعملنا على تفعيل تلك الاتفاقيات".
وأوضح عبد المهدي، أن "الحكومة العراقية لن ترضى بأي عدوان على تركيا من العراق"، مؤكداً أن "العراق اليوم، مستقر وآمن وداعش ما زال يحاول اعادة بناء نفسه واعادة الثقة لمقاتليه ولكن تأثيراتهم تراجعت كثيراً وخرج الكثير من أراضي العراق من سيطرته".
وبيّن، أن "القوات الأمنية تلاحق الدواعش كل يوم ولا ترك لهم فرصة للاستقرار".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بحدود 20 مليار دولار ونحن نطمح اكثر من ذلك ونطمح ان يتجاوز التبادل التجاري للمشاريع المشتركة وان نعمل سوية على محاربة الارهاب والفقر للتنمية والاعمار والتطور وان نكون جميعا في المنطقة بمستوى الفضاءات والدول المتقدمة الاخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي من انقرة: اتفقنا على تعاون امني بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.