عبد المهدي من انقرة: اتفقنا على تعاون امني بين البلدين

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتابعته الخليج 365، إن "تركيا والعراق شعبين في امة واحدة في منطقة واحدة في تاريخ واحد تجمعهما مصالح مشتركة واحدة ونعتزم البناء سوية مستقبلاً واحداً وواعداً لمصلحة شعوبنا".وأضاف أن "العراق وتركيا لديهما اتفاقيات امنية قديمة في 2008 ولم يعمل بها بشكل جدي، وعملنا على تفعيل تلك الاتفاقيات".

وأوضح عبد المهدي، أن "الحكومة العراقية لن ترضى بأي عدوان على تركيا من العراق"، مؤكداً أن "العراق اليوم، مستقر وآمن وداعش ما زال يحاول اعادة بناء نفسه واعادة الثقة لمقاتليه ولكن تأثيراتهم تراجعت كثيراً وخرج الكثير من أراضي العراق من سيطرته".

وبيّن، أن "القوات الأمنية تلاحق الدواعش كل يوم ولا ترك لهم فرصة للاستقرار".



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بحدود 20 مليار دولار ونحن نطمح اكثر من ذلك ونطمح ان يتجاوز التبادل التجاري للمشاريع المشتركة وان نعمل سوية على محاربة الارهاب والفقر للتنمية والاعمار والتطور وان نكون جميعا في المنطقة بمستوى الفضاءات والدول المتقدمة الاخرى".