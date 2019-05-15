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اردوغان: سنعمل على اعادة خط النفط كركوك جيهان

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وقال اردوغان في مؤتمر صحافي عقده في انقرة مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتابعته الخليج 365، "لكي نشارك تجربتنا مع العراق وكلنا فريقا يتكون من خمسين شخصا ليشكلوا خطة تنفيذية بالعراق تعمل على تحسين استخدام المياه".

وأضاف اردوغان، "اكدنا خلال اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم على ضرورة توقيع اتفاقية بشأن الأمن والاستخبارات وعن التنظيمات الارهابية والتعاون الامني والاستخباري بين البلدين".

وتابع اردوغان، "ناقشنا عدة مواضيع ايضا لاسيما بشأن حماية الاراضي السورية ووحدتها وعدم تشتيتها، فضلا عن الحديث عن انه سيكون هناك سعي لاعادة العمل بخط كركوك جيهان"، مؤكدا استعداد تركيا لـ "المشاركة في اعادة اعمار العراق وهذا المضووع ضمن اولوياتنا".


يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل، عصر اليوم الاربعاء، الى العاصمة التركية انقرة في زيارة رسمية بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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