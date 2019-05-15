الحرس الثوري: نحن على شفا مواجهة شاملة مع العدو

وقال قائد بالحرس الثوري الإيراني، بحسب "رويترز"، إن "الجمهورية الإسلامية تمر بأكثر لحظة حاسمة في تاريخها بسبب ضغط العدو". وأضاف "نحن على شفا مواجهة شاملة مع العدو".



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