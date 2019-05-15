الان تتابع رصد طائرة أميرية قطرية حطت سريا في طهران.. هل زار أمير الدوحة إيران لإنقاذها؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
كشفت تقارير أجنبية عن «رصد طائرة أميرية قطرية في طهران» حطت في زيارة سرية، بدت جزءاً من محاولة قطرية لإنقاذ إيران ولعب دور الوسيط بينها وبين الولايات المتحدة التي أحكمت العقوبات على صادرات النفط الإيراني وعززت أسطولها في المنطقة، وفقا لقناة بي بي سي البريطانية.
ورصد الموقع المتخصص في حركة الطائرات «فلايت رادار»، هبوط الطائرة A-7MBK من طراز «إيرباص ايه 320» في طهران في الساعة السابعة مساء السبت، قبل أن تغادر عائدة إلى الدوحة في العاشرة والنصف.
ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن صحيفة «عصر إيران» نشرت في اليوم التالي خبراً عن زيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران، لكنها نقلت عن مصدر رسمي إيراني نفيه أن يكون الأمير قد زار طهران خلال الأيام الماضية.
غير أنها أوضحت أن «هذا لا ينفى أن شخصية قطرية بارزة كانت في طهران مساء ذلك اليوم»، مشيرة إلى أنه «بناء على العلاقة المميزة للدوحة بواشنطن وبطهران، فمن الممكن أن تكون عملية تبادل رسائل أخرى تجري عبر القناة القطرية من دون وجود تأكيد على ذلك».
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