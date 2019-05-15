الان تتابع قوى الحرية في السودان: 9 مصابين قرب مقر الاعتصام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 56 دقيقة - 9:34 م, 15 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، أن 9 أشخاص أصيبوا برصاص قوات الدعم السريع قرب مقر الاعتصام، وتحمل المجلس العسكري المسؤولية.

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