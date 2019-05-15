الان تتابع النرويج تنضم للسعودية والإمارات في الرسالة لمجلس الأمن حول تهديدات الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت تقارير عربية بانضمام دولة النرويج إلى السعودية والإمارات في الرسالة لمجلس الأمن حول تهديدات الخليج العربي.

وقدمت المملكة العربيةالسعودية، الأربعاء، رسالة لمجلس الأمن الدولي، تحمّل فيها إيران ومليشيات “الحوثي”، مسؤولية استهداف منشآتها النفطية الثلاثاء.

وسلم الرسالة المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، وفق ما نقلته فضائية العربية.

وتضمنت الرسالة “تحميل السعودية المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها هجوم الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية”.

ووفق المصدر ذاته، تم توجيه رسالة أخرى مشتركة من السعودية والإمارات، إلى المجلس والأمين العام أنطونيو غوتيريس، “حول الهجوم والتخريب الذي وقع الأحد الماضي ضد 4 سفن في المياه الدولية قبالة المياه الإقليمية وسواحل دولة الإمارات”.

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والثلاثاء، أعلنت السعودية تعرض محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم بطائرات “درون” مفخخة، من قبل جماعة الحوثي.

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة “المسيرة” التابعة للجماعة.

والإثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة خارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود “مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني”.

وشهد مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم؛ حرب تصريحات بين طهران واشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بإغلاقه ردًا على تحرك أمريكي لـ”تصفير” صادرات طهران من النفط.