شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: المليشيات تحاول كسب الوقت لإطالة أمد الحرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أكد مندوب اليمن إلى الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، أنه من غير الممكن الوثوق في الحوثيين أذرع إيران الإرهابية.

Advertisements

وخلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للوضع في اليمن، قال المندوب اليمني: «إن حكومة الشرعية تتمسك بحقها في مراقبة الانسحاب من موانئ الحديدة»؛ مجدداً رفض الشرعية لأي إجراء أحادي من المليشيات لا يتفق مع اتفاق ستوكهولم.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية تحاول كسب الوقت لإطالة أمد الحرب في البلاد، داعياً مجلس الأمن للضغط على المليشيات لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين.

وذكّر المندوب اليمني، أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران نهبت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية.