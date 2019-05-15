شكرا لقرائتكم اليمن.. مقتل 7 خبراء صواريخ من ميليشيا الحوثي بقصف للتحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسلنا أن طيران التحالف دمر منصة صواريخ حوثية من نوع زلزال، بجانب مقتل 7 من الخبراء التابعين للميليشيات جنوب محافظة حجة.

وأكدت مصادر عسكرية أن طيران التحالف دمر منصة الصواريخ التي أحدثت انفجارات متتالية وثانوية، بعد عملية استطلاع عسكرية دقيقة من قبل الجيش اليمني بمساندة من التحالف.

كما أفاد المصدر عن استهداف طيران التحالف صواريخ مضادة للدروع ودراجة نارية، وذلك بغارتين جويتين قرب استهداف منصة الصواريخ، مؤكدا مقتل 7 من خبراء الميليشيات.