نائب رئيس وزارة التنمية الدولية البريطانية زار مشاريع ممولة من بلاده في لبنان

أنهى نائب رئيس قسم ​الشرق الأوسط​ وشمال ​افريقيا​ بوزارة ​التنمية الدولية​ البريطانية جوناثان هارغريفز زيارته ل​لبنان​ التي استمرت يومين (14-13 أيار)، اطلع خلالها على التقدم الذي أحرزته ​بريطانيا​ في دعم لبنان في قطاع التعليم، والمساعدات الإنسانية والفرص الاقتصادية، خلال زيارته ثلاثة مشاريع في ​البقاع​ ممولة من بريطانيا.

والتقى في زحلة أعضاء اتحاد بلديات قلعة ​الاستقلال​ - ​راشيا​ ومزارعين ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان بالتعاون مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومع إنشاء موقع لتغليف المنتجات الزراعية المحلية، سيوفر المشروع فرص عمل وأمان وامكانيه الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية للمزارعين المحليين المتضررين من إغلاق الأسواق الإقليمية منذ الأزمة السورية. ويعتمد سكان القرى المجاورة بشكل أساسي على إنتاج الفاكهة والخضار كمصدر رئيسي للدخل. ومنذ 2014، وصل دعم المملكة المتحدة لبرنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان حتى الآن إلى أكثر من 48 مليون جنيه استرليني.

واجتمع هارغريفز مع عائلات من النازحين السوريين الذين فروا من الصراع الذي دخل عامه الثامن في سوريا. تدعم بريطانيا، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، عشرات الآلاف من اشد الأسر ضعفا بمساعدة نقديه. سيمكن البرنامج الأسرة من تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا للبقاء على قيد الحياة سواء كانت مواد غذائية أو لوازم منزليه أو أدويه حيوية للأطفال. منذ صيف 2017، بلغ دعم المملكة المتحدة للمساعدات الإنسانية أكثر من 91 مليون جنيه إسترليني.