افادت معلومات صحافية عن "سماع ​اطلاق نار​ في وسط ​طرابلس​، تبين انه ناتج عن مطاردة دورية من ​شعبة المعلومات​ لاحد المطلوبين الذي بادر باطلاق النار عليها، فردت عليه واصابته وأوقفته، ونقل الى ​مستشفى النيني​ للمعالجة".

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مطلوب بطرابلس بعد اصابته بتبادل لاطلاق النار مع دورية للمعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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