إصابة شخص بإطلاق نار خلال اشكال فردي بجبل محسن

أصيب شخص بجروح، إثر اشكال فردي مع شخص اخر تطور الى اطلاق نار على خلفية مادية، في منطقة جبل محسن.
وقد تم نقل الجريح إلى المستشفى الحكومي في طرابلس للمعالجة، فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.
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