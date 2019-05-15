إصابة شخص بإطلاق نار خلال اشكال فردي بجبل محسن

أصيب شخص بجروح، إثر اشكال فردي مع شخص اخر تطور الى ​اطلاق نار​ على خلفية مادية، في ​منطقة جبل محسن​.

وقد تم نقل الجريح إلى ​المستشفى الحكومي​ في ​طرابلس​ للمعالجة، فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.