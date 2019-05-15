المديرية العامة للجمارك أعلنت استكمال المزاد العلني الاحد المقبل

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنه "بعد النجاح الكبير الذي حققه اليوم الاول من المزاد الذي اقامته في المرفأ بإشراف المدير العام بدري ضاهر وبعد اعداد المشاركين التي فاقت كل التوقعات، قررت استكمال المزاد العلني على السيارات يوم الاحد المقبل 19 ايار الحالي من التاسعة صباحا ولغاية الاولى بعد الظهر".
وخلال المزاد العنلي الاول اوضح ضاهر أن "الهدف الأساسي من المزاد هو حماية الخزينة ومنع هدر المال العام، فلا يجب ترك البضائع في مرفأ بيروت، لأننا نواجه مشكلة في عملية التخزين".
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