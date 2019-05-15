روحاني: علينا الاستفادة من قدرات الحقوقيين وآرائهم لمواجهة الحرب الاقتصادية الاميركية ضد شعبنا

أكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ ان "على ايران ان تستفيد بشكل اكبر من قدرات الحقوقيين وآرائهم القيمة في الاوساط الدولية لمواجهة مشكلات الحرب الاقتصادية التي تشنها ​أميركا​ ضد الشعب الايراني"، مشيراً إلى أنه "عندما اراد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ استصدار قرار ضد ايران في ​مجلس الامن الدولي​، عارض 14 عضوا المحاولة الاميركية، ودافعوا عن ايران".

ولفت إلى أن "​الحكومة الايرانية​ تمكنت في قضيتين، من لفت اهتمام ​القضاة​ الدوليين في ​محكمة​ لاهاي ضد ​اميركا​، وهذا من الانجازات الحقوقية للشعب والحكومة"، مبينا ان "احدى هاتين القضيتين كانت بخصوص ​الاتفاق النووي​، وأن اميركا لا يحق لها ان تفرض حظرا ضد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية، وهذا كان نجاحا هاما جدا على الساحتين الحقوقية والسياسية".