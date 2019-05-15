أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان "على ايران ان تستفيد بشكل اكبر من قدرات الحقوقيين وآرائهم القيمة في الاوساط الدولية لمواجهة مشكلات الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا ضد الشعب الايراني"، مشيراً إلى أنه "عندما اراد الرئيس الاميركي دونالد ترامب استصدار قرار ضد ايران في مجلس الامن الدولي، عارض 14 عضوا المحاولة الاميركية، ودافعوا عن ايران".
ولفت إلى أن "الحكومة الايرانية تمكنت في قضيتين، من لفت اهتمام القضاة الدوليين في محكمة لاهاي ضد اميركا، وهذا من الانجازات الحقوقية للشعب والحكومة"، مبينا ان "احدى هاتين القضيتين كانت بخصوص الاتفاق النووي، وأن اميركا لا يحق لها ان تفرض حظرا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهذا كان نجاحا هاما جدا على الساحتين الحقوقية والسياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: علينا الاستفادة من قدرات الحقوقيين وآرائهم لمواجهة الحرب الاقتصادية الاميركية ضد شعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.