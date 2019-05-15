الحرس الثوري الإيراني: نحن على أعتاب مواجهة شاملة مع العدو

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني "اننا على أعتاب مواجهة شاملة مع العدو"، مشدداً على ان "طهران في أكثر لحظات تاريخها حرجا بسبب ضغط العدو".
وكان قد نقل التلفزيون الإيران يوم أمس عن المرشد الاعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، اعلانه أنه "لن تكون هناك أي حرب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية"، مشددا على أن "إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي".
ولفت الى أن "المواجهة مع واشنطن هي مواجهة إرادات والمنتصر فيها هو الشعب الإيراني"، معتبرا أن "مبدأ التفاوض مع واشنطن خاطئ حينما تريد استهداف صواريخنا ونفوذنا الإقليمي".
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