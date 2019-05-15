الرئاسة التركية: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة

لفت المتحدث باسم الرئاسة ​إبراهيم قالن​ إلى أن "​تركيا​ تقف إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ في قضيته المحقة"، مشيراً إلى "استمرار نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة"، مؤكدًا أن "الاحتلال وعمليات النفي والاعتقالات والمجازر التي نفذتها ​إسرائيل​، إضافة إلى دعم الدول الغربية وصمتها المخزي لم ولن يثني الشعب الفلسطيني".

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