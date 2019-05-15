خامنئي: يورانيوم السلاح النووي ليس صعبا على إيران

لفت المرشد الأعلى ال​إيران​ي ​علي خامنئي​ إلى أن "تخصيب اليورانيوم لمستوى صنع الأسلحة النووية ليس صعبا على إيران"، مشيراً إلى أن "تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة هو الجزء الأكثر صعوبة، والخطوات التالية أسهل كثيرا من هذه الخطوة".

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