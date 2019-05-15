السيسي: أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن "أمن ​الخليج العربي​ جزء لا يتجزأ من أمن مصر"، مشيراً إلى "اننا نتضامن مع ​السعودية​ و​الإمارات​ ونقف ضد أية محاولة للنيل من أمنهما".

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