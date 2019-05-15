باطمة تحضر كليب عن الصحراء المغربية

كشفت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، أنها تحضر لأغنية وطنية عن الصحراء المغربية، تصدرها بعد شهر رمضان الفضيل.

وقالت باطمة، في تصريحها لـ”اليوم 24″، إن الأغنية ستكون مصورة على شكل فيديو كليب في مدينة الداخلة، وسيكون جنود خفائها مفاجأة للجمهور.

وعاشت باطمة، ليلة أمس الثلاثاء، أجواء استثنائية، في افتتاح تظاهرة البزار المنظمة بأحد فنادق الدارالبيضاء، إذ صعدت من جديد فوق العمارية.

وحلت باطمة في المغرب، لعيش أجواء رمضان بين أهلها في المغرب، وحضور عدد من المواعيد، من بينها معرض رمضان التجاري، الذي ستكون عرابته.