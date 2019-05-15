فاجعة مقتل دركي في طنجة.. الأمن يلقي القبض على المشتبه به

تمكنت المصالح الأمنية، اليوم الأربعاء، بمدينة طنجة، من توقيف سائق السيارة، الذي قام بدهس دركي، أمس الثلاثاء، بطريق القصر الصغير.

ووفق المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن عناصر الأمن داهمت أحد المنازل بضواحي القصر الصغير، بعد توصلها بمعطيات تفيد وجون المشتبه فيه بالمنطقة، إذ عثرت على سيارته التي كانت مخبئة هناك، وألقت عليه القبض رفقة شقيقه.

يذكر الإشارة أن دركيا لقي مصرعه، أمس الثلاثاء، خلال قيامه بواجبه الوظيفي، المتمثل في مراقبة السرعة على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين مدينتي طنجة والقصر الصغير، قبل أن تسحله سيارة كانت تسير بسرعة مفرطة، وترديه قتيلا.