“ليتقبل الله صيامي”.. الفدية، والكفارة، والقضاء – فيديو

فيديو:حسام أديب

في حلقة اليوم من سلسلة “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، لمتابعي موقع “اليوم 24″، عن حالات إفطار الصائم التي تتطلب إما قضاء، إما فدية وإما كفارة.

ويبين في حلقة، اليوم الأربعاء، كيفية أداء كل واحدة منها، ومستويات الكفارة حسب المقدرة عليها، بالإضافة إلى رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي تمثل قدوة في التعامل مع عباد الله في حالات عدم القدرة، مستشهدا بقصة الرجل الفقير الذي جامع أهله في نهار رمضان.