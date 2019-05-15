فيديو:حسام أديب
في حلقة اليوم من سلسلة “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، لمتابعي موقع “اليوم 24″، عن حالات إفطار الصائم التي تتطلب إما قضاء، إما فدية وإما كفارة.
ويبين في حلقة، اليوم الأربعاء، كيفية أداء كل واحدة منها، ومستويات الكفارة حسب المقدرة عليها، بالإضافة إلى رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي تمثل قدوة في التعامل مع عباد الله في حالات عدم القدرة، مستشهدا بقصة الرجل الفقير الذي جامع أهله في نهار رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر “ليتقبل الله صيامي”.. الفدية، والكفارة، والقضاء – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.