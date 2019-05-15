إصابة 8 مغاربة في حريق بيبيزا.. والقنصلية المغربية توضح

شب حريق، أول أمس الاثنين، في إحدى العمارات السكنية في إيبيزا في أرخبيل البليار، وخلف إصابة 8 مواطنين مغاربة إصابتهم متفاوتة الخطورة.

وكشفت القنصلية العامة للمملكة المغربية نزهة الطاهر، أن الضحايا يعانون حروقا متفاوتة الخطورة، وتم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفى “كان ميسيس” في إيبيزا.

وأضاف المصدر ذاته، أن المصالح القنصلية في “بالما دي مايوركا” تعبأت من أجل تقديم الدعم، والمساعدة الضرورية للمغاربة، ضحايا الحريق، وضمان تتبع، ومراقبة وضعهم الصحي.

وأفاد المصدر نفسه، أن مواطنا إيطاليا لقي مصرعه هو الآخر في حريق يجهل إلى حدود اللحظة ظروف، وملابسات اندلاعه.