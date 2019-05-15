ثمانية موانئ مغربية يُسمح لسفن الصيد الأجنبية القيام بالشحن والمسافنة بداخلها

وقع كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، قرارا مشتركا يحدد لوائح الموانئ المغربية المسموح للسفن الأجنبية الاقتراب منها.
القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أوضح أن الأمر يتعلق بلائحة الموانئ المغربية التي يمكن بداخلها لسفن الصيد الأجنبية القيام بعمليات تفريغ ومسافنة المنتجات البحرية.
ويأتي القرار المشترك، بناء على مرسوم تطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
وحدد القرار المشترك ثمانية موانئ المسموح للسفن الأجنبية القيام بالأنشطة المذكورة بداخلها، ويتعلق الأمر بميناء طنجة المتوسطي وميناء طنجة المدينة وميناء العرائش وميناء المهدية وميناء الدار البيضاء، وأيضا ميناء أكادير وميناء العيون وميناء الداخلة.
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