الناصرة: اعتصام أمام قيادة الشرطة احتجاجا على تقاعسها بمحاربة الجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتصم المئات من أهالي مدينة الناصرة، قبالة مقر قيادة الشمال التابع للشرطة الإسرائيلية، وذالك في خطوة تصعيدية للضغط على الشرطة، من أجل القيام بواجبها في مكافحة جرائم العنف في المجتمع العربي والكشف عن قتلة المرحوم الفنان توفيق زهر، آخر ضحايا جرائم القتل في الناصرة.

وتشهد خيمة الاعتصام التي نصبت إقبالا واسعا من أهالي الناصرة، حيث تعج، خلال هذه الأثناء، بالمعتصمين الذين تواجدوا داخلها وفي محيطها.

وثبت المعتصمون على خيمة الاعتصام من الداخل والخارج شعارات تطالب الشرطة بجمع السلاح غير المرخص الذي يستخدم في ارتكاب هذه الجرائم، والتي توقع ضحايا أبرياء لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالخلافات والنزاعات التي تؤدي إلى مظاهر العنف.

وكانت لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة قد أعلنت عن إقامة خيمة الاعتصام التي ستنشط اليوم، وغدا الخميس، بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الساعة العاشرة والنصف، في برنامج يشمل مداخلات مختصين حول آفة العنف وتفشيه، بالإضافة إلى فقرات فنية، ونقاشات ومباحثات حول مقترحات وحلول لحل ظاهرة العنف.

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في حين، ينطلق برنامج خيمة الاعتصام يومي الجمعة السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا ويستمر حتى الساعة السادسة مساء، وهي مخصصة للأهالي وأطفالهم من خلال تقديم عروض وورشات تشغيل ونشاطات أخرى.

فيما تنطلق في الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الساعة العاشرة والنصف، من يومي الجمعة والسبت، مداخلات لمختصين، فقرات فنية ونقاش مقترحات وحلول لحل لأزمة العنف.

ودعت لجنة مكافحة العنف والجريمة كافة أهالي الناصرة، للحضور إلى افتتاح الخيمة والتفاعل مع برامجها، لتقول الناصرة كلمتها للشرطة سعيًا لمجتمع يحيى حياة كريمة ينعم بالأمن والأمان.