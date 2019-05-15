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صراع إيطالي على ضم لاعب ريال مدريد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فرقا إيطالية بارزة ستتنافس على التعاقد مع لاعب الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الأربعاء، أن أندية نابولي وإنتر ميلان وروما، قررت الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد لضم مدافعه الإسباني، ناتشو فيرنانديز.

ومن المحتمل أن يتخذ مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، قرارًا برحيل ناتشو، بعد الانضمام المرتقب للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، قادمًا من بورتو البرتغالي.

ويعتبر ناتشو أحد أفراد الجيل التاريخي، الذي حقق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، في 5 مواسم فقط، منها 3 على التوالي.

وخاض ناتشو 29 مباراة بقميص الميرينغي، هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث صنع هدفًا وحيدًا ولم يسجل.

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