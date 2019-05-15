ميسي يطالب برشلونة بإبرام 3 صفقات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طالب إدارة فريقه برشلونة الإسباني بإبرام 3 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن ميسي يشعر بغضب كبير، عقب خروج البلوغرانا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول.

لذلك طلب "البرغوث" من إدارة برشلونة، التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والألماني جوشوا كيميتش الظهير الأيمن لبايرن ميونخ، والهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.

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ويهدف ميسي إلى إعادة بناء الفريق بشكل قوي، في الموسم المقبل، لا سيما أن البارسا سيحصل على الأموال من خلال التضحية بالثلاثي، البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي.

وأفادت الصحيفة بأن إعلان غريزمان رحيله عن الروخيبلانكوس، أمس الثلاثاء، سيمثل فرصة لإدارة برشلونة من أجل تنفيذ طلب ميسي.

كما تحرك النادي الكاتالوني مؤخرًا للتفاوض مع أياكس، بشأن ضم دي ليخت، الذي يفضل أيضًا الانضمام إلى برشلونة.