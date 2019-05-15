انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. تطور خطير وإطلاق نار على متظاهرين في الخرطوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 08:45 مساءً - أصيب ثلاثة متظاهرين سودانيين، اليوم الأربعاء، إثر إطلاق نار في محيط ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

وأكد مصدر من ساحة الاعتصام لـ"الخليج 365"، إطلاق قوات "الدعم السريع" النار على المتظاهرين، وهو ما يعتبر تطوراً خطيراً في المظاهرات المتواصلة منذ أشهر.

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وأوضح المصدر أن "إطلاق النار وقع في شارع النيل، حين حاولت قوات الدعم السريع إزالة الحواجز التي وضعها الثوار في محيط الاعتصام".

وبرز اسم قوات الدعم السريع في الأيام القليلة التي سبقت انقلاب الفريق أول عوض بن عوف، على الرئيس عمر البشير، وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاماً.

وتشكلت قوات التدخل السريع عام 2013؛ من رجال قبليين بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، وتبعت في البداية جهاز الأمن والمخابرات الوطني.